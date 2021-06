Experții în sănătate din Marea Britanie sunt împotriva vaccinării copiilor Lansarea unui program de imunizare anti-Covid pentru copii ar trebui luata in considerare numai in circumstanțe speciale, avertizeaza experții in sanatate din Marea Britanie. Ei spun ca autoritațile medicale britanice, care studiaza in prezent modul in care ar putea fi administrate vaccinurile adolescenților, ar trebui sa procedeze cu mare grija in ceea ce privește implementarea unui astfel de program. Specialiștii recunosc ca vaccinarea copiilor ar putea contribui la reducerea focarelor și a raspandirii Covid, dar avertizeaza ca ar putea ridica și probleme practice și etice importante.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

