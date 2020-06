EXPERȚII în imobiliare s-au ÎNȘELAT AMARNIC: ce s-a întâmplat cu chiriile și prețurile de vânzare în perioada pandemiei Previziunile experților privind evoluția sectorului imobiliar au fost departe de starea de fapt. In timpul starii de urgenta au existat foarte multe opinii, unele avizate, altele nu, care spuneau ca piata imobiliara se va prabusi, ca preturile la vanzare vor scadea cu pana la 50%, iar ca in ceea ce priveste inchirierile de locuinte cererea va ramane constanta, insa preturile chiriilor vor scadea simtitor. Portalul imobiliar Titirez.ro a facut o analiza rapida a evoluției prețurilor la vanzare și a trendurilor in imobiliare in Romania, dar și a chiriilor pe segmentul rezidențial – pe București. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timpul starii de urgenta au existat foarte multe opinii, unele avizate, altele nu, care spuneau ca piata imobiliara se va prabusi, ca preturile la vanzare vor scadea cu pana la 50%, iar ca in ceea ce priveste inchirierile de locuinte cererea va ramane constanta, insa preturile chiriilor vor scadea…

- Preturile locuintelor vechi au avut scaderi de doua, trei procente, in timp ce preturile locuintelor noi au stagnat in ultimele doua luni – calculeaza analistii imobiliari. Directorul unei platforme online de specialitate, Daniel Crainic, a explicat la Radio Romania Actualitati ca in perioada starii…

- Preturile locuintelor din Romania continua sa creasca, in ciuda crizei, care nu pare sa afecteze piata imobiliara. Dintre marile orase, doar Constanta a avut o evolutie general descendenta. Scaderi au mai avut loc si in alte centre regionale, insa doar pe cate un segment de piata (in majoritatea cazurilor,…

- Cum a influențat pandemia piața imobiliara din Romania. Evoluția prețurilor apartamentelor in marile orașe Prețurile aparatamentelor la nivel național au inregistrat o scadere ușoara de 1,7%, in luna aprilie. In marile orașe insa locuințele au continuat sa se scumpeasca. Potrivit unei analize Imobiliare.ro,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca in perioada 2007-2014, pentru care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamnat Romania pentru poluarea din București, Primaria era condusa de Adriean Videanu și de Sorin Oprescu.Vezi si: EXPLODEAZA PSD - Viorica Dancila: S-a pornit un tavalug…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a vorbit despre pandemia de coronavirus și a afirmat ca iși viziteaza uneori parinții. Halep locuiește in aceasta perioada in București, departe de Constanța, orașul natal, acolo unde se afla mama și tatal sportivei noastre. Bilanț in Romania: 8.418 de cazuri de coronavirus…

- Astazi au fost confirmate 16 cazuri noi de COVID 19 : 4 cazuri in București, 4 in Arad, 3 in Brașov, 2 in Braila și cate 1 caz in Constanța, Teleorman și Iași. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate in carantina. Cele 16 persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații ultimele date despre situația din Romania, in ceea ce privește pacienții infectați cu coronavirus, precum și date despre persoanele aflate in carantina.”Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) și internate in spitale…