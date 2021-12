Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron face ca pandemia sa intre ''intr-o noua dimensiune'', intrucat ea ''infecteaza mult mai multe persoane in foarte scurt timp si afecteaza mai mult (fata de alte variante) persoanele vindecate sau vaccinate'', explica cei 19 experti sanitari intr-un raport.Aceasta poate conduce la o ''raspandire…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat duminica, 19 decembrie, asupra riscului real ca Spania sa se confrunte curand cu al saselea val al pandemiei din cauza transmiterii intense a variantei Omicron a coronavirusului si a convocat pentru miercuri o reuniune de urgenta pentru evaluarea situatiei…

- Cotidianul britanic The Telegraph e indignat de noile restricții adoptate de guvernul britanic, tocmai pentru ca „numarul spitalizarilor e foarte redus”. Motivul real, potrivit cotidianului, ar fi altul. Și anume teama cabinetului de nu fi acuzat de incompetența, drept pentru care „prefera sa ne franeze…

- Pandemia de COVID nu ar trebui sa ne sperie, deoarece se anunța altele mai grave de atat. Sarah Glibert, cercetatoarea care a facut parte din echipa care a creat vaccinul antiCovid Oxford-AstraZeneca, avertizeaza ca viitoarele pandemii ar putea fi și mai letale decat actuala criza sanitara provocata…

- Noua tulpina Omicron se raspandeaște rapid in toata lumea. Depistata in Africa de Sud, mutația ajunge in tot mai multe țari europene. Grupul principalelor 7 economii ale lumii a convocat de urgența miniștrii Sanatații pentru a discuta despre noua varianta de coronavirus. Specialiștii avertizeaza ca…

- Dupa avertizarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii si ale Comisiei Europene, autoritatile au inclus in zona rosie tarile din sudul Africii unde a fost depistata noua varianta super-mutanta. Romanii care vin de acolo vor fi carantinati pentru 14 zile.

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat vineri ca datele preliminare sugereaza ca o noua varianta a coronavirusului idetificata prima data in Africa de Sud prezinta un risc mai mare de reinfectare decat alte variante, stabilind ca este una ”ingrijoratoare”, informeaza BBC și CNBC . Noua varianta…

- Pandemia de COVID-19 va lua sfarsit "cand lumea va alege sa-i puna capat" caci "toate instrumentele" sunt de acum disponibile pentru combaterea virusului, a declarat duminica seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reinnoindu-si apelurile la o distribuire mai echitabila…