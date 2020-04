Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca pensiile romanilor vor fi marite din toamna, dar nu a spus cu cat. Orban a spus ca pensiile romanilor vor creste, iar sumele de bani au fost prevazute, insa totul va depinde de modul in care va evolua economia. ”Despre pensii am sa dau un raspuns…

- SCOLI INCHISE. Orban a spus ca, in cazul in care ne vom confrunta cu un al doilea val de infectari, Guvernul va lua toate masurile care vor fi necesare pentru protejarea elevilor si cadrelor didactice: "Daca va veni al doilea val, trebuie sa ne prinda foarte bine pregatiți. In functie de situatie…

- Reticenta unor bolnavi de a se prezenta la medic de teama ca s-ar putea imbolnavi de COVID-19 si atentia insuficienta acordata bolnavilor cronici in spitalele care au acum drept prioritate epidemia de coronavirus se numara printre posibilele explicatii ale cresterii semnificative a deceselor inregistrate…

- In contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus, liderii liberali din teritoriu i-au transmis premierului Ludovic Orban sa nu se atinga de bugetari daca vrea ca PNL sa nu aiba soarta PDL. In schimb, pensiile nu vor mai fi marite cu 40%, dublarea alocatiilor va fi din nou amanata,…

- Ziarul Unirea Orban cere eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor: ”Sa elimine pensiile speciale ale parlamentarilor, ca un exemplu de buna-credința” Ludovic Orban a declarat duminica seara la Romania TV ca exista o „competiție” intre partidele care au depus proiectele de lege pentru taierea/reducerea/impozitarea…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, la RFI, ca e nevoie de amânarea alegerilor locale pâna în toamna, în contextul coronavirusului. ”Am fi iresponsabili sa organizam acum alegeri, când oamenii sunt îngrijorați cum își protejeaza bunicii sau…

- Majorarea pensiilor inainte de luna septembrie nu este posibila, potrivit premierului interimar. El a vrut sa demonteze astfel informațiile pe surse aparute in presa care vorbeau de o majorare de 14 pana la 20% a pensiilor, inainte de toamna. Ludovic Orban a declarat, marti, ca pensiile si alocatiile…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat ca pensiile vor crește de la 1 septembrie, așa cum prevede legea și a atras atenția asupra mai multor probleme, pe care spune ca va lucra sa le rezolve, dar are nevoie de mai mult de trei luni, cat are momentan in funcție.„Consider ca sistemul…