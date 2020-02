Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a cerut miercuri statelor membre sa-si coordoneze raspunsurile la raspandirea coronavirusului si sa evite abordarile divergente, transmit Reuters si AFP. 'Toate statele membre trebuie sa ne informeze despre planurile lor de pregatire', a spus comisarul european pentru sanatate,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca se va introduce in chestionarul primit de pasagerii ce vin din Italia și articolul din Codul Penal, pentru cei care fac declarații false, mai ales dupa cazul de la Sadova, cand doua persoane care au fost in Italia au fost gasite la carciuma, potrivit…

- Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca anunta masuri suplimentare pentru combaterea raspandirii coronavirusului. "Aeroportul International Avram Iancu Cluj impreuna cu Institutia Prefectului Judetului Cluj, Directia de Sanatate Publica Cluj si celelalte institutii publice…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu intentioneaza inca sa ia in considerare suspendarea calatoriilor in spatiul Schengen fara frontiere dupa un focar de coronavirus in Italia, dar ca pregateste planuri de urgenta, anunta Reuters. "In ceea ce priveste diferite scenarii, cum ar fi…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu intentioneaza inca sa ia in considerare suspendarea calatoriilor in spatiul Schengen fara frontiere dupa un focar de coronavirus in Italia, dar ca pregateste planuri de urgenta, informeaza Reuters. Patru oameni au murit in nordul Italiei din cauza…

- Statele din Uniunea Europeana trebuie sa fie dispuse sa intervina in solutionarea crizelor internationale sau, in caz contrar, risca sa prelungeasca paralizia existenta in politica lor externa, a declarat duminica, la Munchen, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters, citata de…

- Ce se intampla concret, imediat dupa miezul nopții, in urma Brexit, și ceea ce se va schimba incepand din acel moment, citiți mai jos.1. Uniunea Europeana va pierde pentru prima oara un stat membru și, mai ales, una dintre cele mai mari si mai bogate tari din bloc.2. Vor "pleca" 66 de milioane de locuitori,…

- Cei mai mulți copii care cresc in alte state din Uniunea Europeana decat cel de origine sunt romani. E concluzia celui mai recent studiu in aceasta privinta realizat de Comisia Europeana. La nivelul Uniunii, sunt 6,9 milioane de copii care traiesc in alta țara. Familia Scarlat a ajuns la a treia generație…