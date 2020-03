Stiri pe aceeasi tema

- Italia a primit, miercuri seara, cea mai proasta veste de la inceputul epidemiei de coronavirus: au fost 475 de morți in 24 de ore, iar cazurile nou confirmate se ridica la 4.207.Experții au avertizat ca de fapt varful epidemiei in Italia se va atinge in 23-25 martie, scrie digi24.ro.

- Romanii care au rate se bucura de o veste buna, in plina pandemie de coronavirus! Mai multe banci au anunțat ca, data fiind situația actuala, ofera clienților posibilitatea amanarii plații ratelor cu pana la trei luni. Vorbim despre banci comerciale, dar și de stat.

- Dubla campioana mondiala la aruncarea greutatii Gong Lijiao a stabilit cea mai buna performanta mondiala a sezonului în aceasta proba (19,70 m), cu ocazia primei competitii de atletism care a avut loc în China de la debutul epidemiei de coronavirus, informeaza agentia EFE.Aceasta…

- Data fiind evoluția epidemiei de Coronavirus (COVID-19) in zonele limitrofe județului Alba și in restul țarii, Conducerea UAB face cateva precizari privind activitatea instituționala și masurile de prevenție care se impun: – Pana in acest moment, potrivit DSP Alba, nu s-au inregistrat cazuri cu suspiciune/confirmare…

- Studiul, realizat de epidemiologii guvernului chinez si publicat de presa locala, releva ca virusul poate ''rezista zile intregi'' pe suprafetele pe care cad stropi de respiratie ale persoanelor infectate, ceea ce sporeste riscul de contagiune in cazul in care o alta persoana atinge acea suprafata…

- Bilantul epidemiei provocate de noul coronavirus a ajuns miercuri la 1.113 de morti, in China continentala, unde maladia a aparut in luna decembrie in orasul Wuhan (centru). Virusul, denumit acum oficial de catre OMS "Covid-19" a infectat 44.653 de persoane in China continentala, potrivit autoritatilor…

- O echipa de cercetatori din Hong Kong a dezvoltat deja un vaccin pentru coronavirusul ucigaș aparut in China, dar mai este nevoie de timp pentru ca acesta sa fie testat, a anunțat marți un profesor citat de South China Morning Post.Profesorul Yuen Kwok-yung, specialist in boli infecțioase la Universitatea…

- Sectorul turistic din China incepe sa resimta impactul extinderii epidemiei cu coronavirus, in condițiile in care peste 400 de milioane de chinezi sunt așteptați sa calatoreasca pentru Anul Nou Lunar, care incepe vineri, relateaza BBC, potrivit Mediafax.De obicei perioada este cea mai aglomerata…