- Ocuparea ilegala de catre Rusia a peninsulei Crimeea nu este doar problema Ucrainei, ci a tuturor tarilor din regiunea Marii Negre, inclusiv a Romaniei, din cauza riscurilor la adresa securitatii si libertatii de navigare si a consecintelor economice si ecologice, afirma experti si oficiali ucraineni,…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta…

- Ucraina si SUA au inceput, luni, un exercitiu in spațiul Marii Negre si sudul Ucrainei, la care participa 30 de țari, in ciuda apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova. Rusia a declarat saptamana trecuta ca…

- Klaus Iohannis: declarație la summitul NATO Presedintele Klaus Iohannis Foto: presidency.ro Situatia de securitate în zona Marii Negre ramâne o preocupare, iar masarea recenta a trupelor si a tehnicii militare rusesti la granita cu Ucraina si în Crimeea, ocupata ilegal, reprezinta…

- Reprezentanți ai 16 țari vor urca astazi pe scena Eurovision in cadrul primei semifinale a concursului. Printre aceștia se numara și reprezentanta Romaniei, Roxen, cea a Rusiei, Manizha și Go-A, trupa care va reprezenta Ucraina. Zece artiști vor trece in finala concursului.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca a reusit, alaturi de omologul sau polonez, Andrzej Duda, sa produca „o schimbare de atitudine in NATO fata de flancul estic”. „Incepand de la Summitul din 2016, ne-am implicat foarte mult si eu si domnul presedintele Duda pentru a produce o schimbare…

