- Presedintele Comisiei Economie a Parlamentului, Dumitru Alaiba, a devenit oficial "inamicul presei". Centrul pentru Jurnalism Independent l-a inclus le deputatul PAS in aceasta lista, dupa ce a recurs la intimidari si insulte in adresa jurnalistului PRIME Sergiu Gurdis.

- Premierul interimar Florin Cițu a fost vazut de jurnaliști, sambata, in timp ce vorbea cu liderul AUR, George Simion, dupa depunerea listei de miniștri la Camera Deputaților și Senat. Florin Cițu il insoțea pe premierul desemnat Nicolae Ciuca, cel care a facut și cateva declarații dupa depunerea numelor…

- Agenția Naționala pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) are un nou director. Anunțul a fost facut de deputatul PAS, Dumitru Alaiba. ”ANSC are un nou director general! Ieri, în urma interviurilor petrecute cu doi candidați pentru suplinirea funcției de…

- Conferința a avut loc marți, la finalul ședinței noii conduceri a PNL. Florin Cițu RECIDIVEAZA. S-a enervat pe jurnaliști și A PLECAT de la conferința de presa Ulterior, Guvernul a transmis ca premierul a reacționat astfel pentru ca a considerat ca afirmațiile sale nu mai sunt de interes pentru jurnaliști. ”Facem…

- Parlamentul din Ucraina a adoptat joi o lege anti-oligarhi ca reacție la tentativa de asasinat de miercuri a carei ținta a fost principalul consilier și prieten al președintelui Volodimir Zelenski. Legea le interzice oligarhilor sa mai finanțe partide politice, potrivit Reuters. Legea, care…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, afirma ca autoritatile nationale trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertatii presei, anunța Agerpres. "Am luat la cunostinta cu ingrijorare de informatia aparuta in presa, potrivit careia doi jurnalisti…

- Membrii Birourilor Politice Reunite ale Parlamentului (BPR) se intrunesc sambata pentru a stabili calendarul privind citirea și votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Moțiunea a fost depusa de USR PLUS și AUR. Intalnirea membrilor Birourilor Politice Reunite ale Parlamentului este programata…