- Expertii de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA au explicat care sunt modalitatile prin care coronavirusul se transmite de la o persoana la alta. Totodata, aceștia au aratat ca cel mai periculos este contactul cu persoanele care sunt bolnave si care stranuta sau tusesc."Bazat pe…

- Ministerul egiptean al Sanatații a anunțat vineri inregistrarea primului caz de infectare cu nou coronavirus pe continentul african, scrie AFP. Persoana infectata nu este un egiptean, a precizat ministerul, intr-un comunicat, fara a menționa insa naționalitatea sa.Organizația Mondiala a Sanatații (OMS)…

- Evali, o afecțiune indusa de țigara electronica, a provocat 26 de decese anul trecut in Statele Unite, dar boala este necunoscuta in Romania, avertizeaza profesorul Florin Mihalțan, unul dintre cei mai cunoscuți medici pneumologi din Romania. Florin Mihalțan subliniaza ca, atunci, cand a fost lansata…

- Țigarile electronice sunt disponibile de peste 9 ani și exista deja milioane de utilizatori peste tot in lume. In acest timp nu s-au inregistrat epidemii de boli pulmonare acute in nicio țara, așa cum s-a intamplat de curand in Statele Unite. Utilizatorii europeni de țigari electronice nu risca imbolnavirile…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile a raportat confirmarea a patru cazuri noi de gripa noua, numarul total de imbolnaviri in Romania cu virus A/H1N1 ajungand la 5.434, numarul de decese fiind 42, a informat, duminica, Ministr...

- Numarul deceselor in urma unei afectiuni pulmonare misterioase asociate utilizarii tigaretelor electronice in Statele Unite a crescut la 47, a anuntat joi Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), potrivit DPA. Agentia americana din domeniul sanatatii a spus ca victimele provin din 25 de…

