Stiri pe aceeasi tema

- Expertii care lucreaza pentru marile firme de trading au inceput sa bata drumurile de tara din statul brazilian Minas Gerais, centrul productiei de cafea din Brazilia, pentru a verifica perspectivele pentru recolta din 2022, tocmai intr-un moment in care preturile se apropie de maximumul ultimilor…

- Ungaria se confrunta cu o penurie de faina. Companiile de morarit anunta scumpiri de 40%, iar poducatorii de paine vor ridica preturile cu peste 10%. Ungaria este in situatia aceasta desi este un stat propice agriculturii, investeste in acest sector, nu este sarac si nu este izolat de pietele externe.…

- Prețurile la cafeaua Arabica, cel mai consumat sortiment, au atins cele mai mari valori ale ultimului deceniu. Recolta slaba a dus la o criza a cafelei, iar Doncafe si Amigo anunța deja creșterea costurilor in Romania.

- Prețurile la combustibil cresc ca pe drojdie, iar oamenii se revolta deoarece asta duce și la alte scumpiri. Experții explica daca ar putea sa scada prețurile la carburanți sau din contra, ar putea sa mai creasca.

- Viata e din ce in ce mai scumpa, iar moldovenii simt asta din plin. Potrivit Biroului National de Statistica, preturile la alimente s-au majorat in luna septembrie cu peste 8 la suta, transmite Noi.md cu referire la tvrmoldova.md. Nu mai punem la socoteala si majorarile la carburanti sau alte produse.…

- Pandemia a schimbat preferințele romanilor in ceea ce privește vacanțele de iarna. Cei mai mulți vor sa-și petreaca sarbatorile in țara. Experții in turism spun insa ca cea mai buna perioada de vacanța este cu cateva saptamani inainte sau dupa Revelion. Atunci, prețurile scad, iar condițiile pot fi…

- Prețurile la gaze au inceput sa creasca foarte mult in toata Europa. Experții avertizeaza ca un scenariu de vreme extrema ar putea cauza probleme uriașe atat pentru consumatorii industriali, cat și pentru cei casnici, mai ales pentru cei care au centrale termice la apartament. ATP Motors. Campanii de…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de vineri in urcare, petrolul WTI atingand maximul ultimilor sapte ani, iar pe ansamblul saptamanii au avansat cu 4%, marii consumatori de titei avand dificultati sa isi acopere cererea, transmite Reuters. Cu toate ca cererea de petrol este in…