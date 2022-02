Stiri pe aceeasi tema

- „Domnul Stroe (PNL) este cel mai bun epidemiolog dintre sportivii in șort. Doar așa se explica criticile total nefondate lansate de purtatorul de cuvant al PNL in incercarea de a acoperi scandalul facturilor la energie care se afla in raspunderea directa a ministrului PNL, Virgil Popescu.Strategia domnului…

- PSD iși respecta promisiunea de a schimba radical abordarea in gestionarea pandemiei, anunța social-democrații intr-un comunicat oficial.„PSD considera ca masurile pentru prevenirea celui de-al V-lea val al pandemiei, prezentate miercuri de ministrul Sanatații, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, marcheaza…

- La inceputul anului viitor, oficialii din domeniul sanatatii intentioneaza sa inceapa discutii serioase despre cum ar putea arata sfarsitul pandemiei si cum vom sti cand vom ajunge la acel punct. Statele Unite ale Americii au trecut prin multe valuri de Covid-19 de-a lungul pandemiei, iar acum exista…

- Mulți așteapta sa fie dezvaluite mai multe informații despre varianta Omicron. In cazul in care aceasta este mult mai blanda și nu produce forme severe, atunci pandemia ar putea sa ajunga la final. Un medic cunoscut in Romania a facut declarații uluitoare. Ce a transmis un medic din Romania despre pandemia…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu, sustine ca exista posibilitatea ca anul 2023 sa reprezinte sfarsitul pandemiei, iar anul viitor sa fie momentul in care tulpina Omicron va deveni majoritara in defavoarea tulpinei Delta. Florin Rosu: „Din datele stiintifice pe care le avem…

- Acest procent este parțial o ciudațenie statistica – ratele de vaccinare sunt calculate de autoritațile sanitare italiene in funcție de populația oficiala a unui oraș sau sat și, teoretic, pot crește peste 100% daca sunt imunizate acolo destule persoane care nu au domiciliul acolo oficial – dar Palazzo…

- Ințelegerea modului in care unele persoane reușesc in mod natural sa nu se infecteze cu SARS-CoV-2, deși sunt expuse la virus, i-ar putea ajuta pe cercetatori sa abordeze o noua tactica in crearea vaccinurilor anti-COVID. Un studiu al unei echipe de la University College London arata ca acești oameni…

- Cum s-ar putea sfarși pandemia de COVID-19: Infecția va arata și se va simți precum gripa sezoniera Cum s-ar putea sfarși pandemia de COVID-19: Infecția va arata și se va simți precum gripa sezoniera Eliminarea completa a virusului care cauzeaza COVID-19 ar fi foarte puțin probabila, insa va veni și…