Experţii britanici au găsit PRIMUL MEDICAMENT eficient împotriva COVID-19 Un medicament ieftin si disponibil pe mai toate pietele poate salva viata pacientilor grav bolnavi infectati cu Covid-19. Este vorba despre dexametazona, tratament cu steroizi, care in doza mica reprezinta un succes major in lupta impotriva noului coronavirus, anunta marti experti britanici, relateaza editia on-line a BBC News, citata de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

