Stiri pe aceeasi tema

- O plaja din Aitoliko, Grecia, a fost cuprinsa integral de o panza de paianjen uriașa, de aproximativ 300 de metri. Experții au spus ca este un fenomen sezonal cauzat de paienjenii Tetragnatha, care...

- Bugete mai mari, sporirea masurilor de preventie si o diminuare a masurilor represive contra populatiei expuse riscului: acestea sunt mesajele pe care se concentreaza, incepand de luni, Conferinta Internationala dedicata SIDA, desfasurata in Amsterdam in cadrul careia se vor cauta metode mai eficiente…

- Ideea conform careia tehnologia de recunoastere faciala poate invada intimitatea oamenilor nu este nicidecum noua, dar a reajuns in atentia publicului odata cu arestarea recenta a unui suspect implicat in impuscaturile de la Annapolis, Maryland,...

- Temperatura in vaile mici situate in apropiere de varful platoului de gheata din Antarctica ar putea cobori pana la aproape minus 100 de grade Celsius, doborand toate recordurile negative inregistrate anterior la suprafata Pamantului, conform unui studiu recent, citat miercuri de agentia Xinhua,…

