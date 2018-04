Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus, a fost externata dupa ce luna trecuta a fost otravita impreuna cu tatal ei. Femeia de 33 de ani se simte bine si a fost dusa intr-un loc sigur. Tatal sau este in continuare sub ingrijiri medicale. Iulia si Serghei Skripal au fost gasiti pe 4 martie, inconstienti,…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a denuntat drept "revoltator" refuzul Marii Britanii de a oferi acces diplomatilor rusi la Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, ranita in atacul neurotoxic din Salisbury, atribuit Moscovei, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Detectivii care investigheaza cazul otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, au descoperit ca cei doi ar fi fost otraviți chiar in fața casei lor din Salisbury, informeaza The Guardian .

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, se afla in stare critica, dar stabila, dupa ce au fost atacati cu o substanta neurotoxica in orasul englez Salisbury, a anuntat Cara Charles-Barks, directorul executiv al fundatiei Salisbury NHS, relateaza site-ul The Independent.

- Premierul britanic Theresa May a convocat, luni, Consiliul National de Securitate pentru a discuta despre cazul fostului spion rus Serghei Skripal, atacat cu o substanta neurotoxica in orasul Salisbury, in conditiile in care anumite informatii sugereaza implicarea Rusiei, relateaza site-ul BBC News.

- Fostul ofiter GRU Serghei Skripal, condamnat pentru tradare in Rusia și mai tarziu grațiat, impreuna cu fiica sa, anterior descoperiti leșinați pe o banca in orașul englezesc Salisbury, se afla in stare de coma. Oficialii Scotland Yard, susțin ca, potrivit primelor examinari, cei doi au fost otraviți…

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Oamenii de știința militari ai guvernului britanic inca incearca sa identifice cu precizie substanța misterioasa cu care au fost otraviți fostul spion rus Sergey Skripal și fiica sa, in localitatea Salisbury, din Marea Britanie.