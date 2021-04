Experții au descoperit de ce aveau HALUCINAȚII artiștii preistorici din adâncurile peșterilor Creatorii preistorici ai picturilor rupestre din pesteri din Europa halucinau in adancurile grotelor din cauza lipsei de oxigen in timp ce isi realizau creatiile, a concluzionat o echipa de cercetatori intr-un studiu recent, citat joi de The Independent. Picturile evocatoare create in zone indepartate si intunecate din pesteri i-au nedumerit pe oamenii de stiinta, acestea fiind adesea realizate la o distanta considerabila de intrarea in grote si in zone greu accesibile, scrie Agerpres.ro. Insa, un nou studiu revolutionar, realizat de cercetatori israelieni, avanseaza teoria conform… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

