Experţii anunţă ziua când nu va mai fi nicio infecţie nouă în ţara cea mai lovită de coronavirus CORONAVIRUS ITALIA. Potrivit acestor estimari, in cazul in care calculele nu sunt greșite și in funcție de comportamentul italienilor, s-ar putea ca epidemia de coronavirus sa se incheie in perioada 5-16 mai. “Aceasta este fereastra care s-ar putea deschide in urma eforturilor depuse de o intreaga țara, cu 60 de milioane de locuitori: ziua 0 cand nu se va mai inregistra nicio infecție noua sau vor fi foarte puține și izolate”, scrie corriere.it. Italia prelungeste carantina pana la 13 aprilie, din cauza coronavirusului Astfel, in funcție de tendințele actuale, in aproape… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

