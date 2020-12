Stiri pe aceeasi tema

- Expertii americani au inceput sa studieze noua mutatie a COVID-19 inregistrata mai ales in Regatul Unit, dar nu sunt convinsi deocamdata ca este mai contagioasa decat celelalte, a indicat luni consilierul principal al programului guvernamental de vaccinare din SUA, Moncef Slaoui, informeaza Agerpres,…

- Astfel, India, Pakistan, Polonia, Spania, Elvetia, Suedia, Rusia, Iordania si Hong Kong au suspendat calatoriile pentru britanici, dupa ce premierul Boris Johnson a avertizat in legatura cu identificarea unei mutatii a virusului, cu pana la 70% mai transmisibila. Arabia Saudita, Kuweit si Oman si-au…

- Noua tulpina a coronavirusului, detectata in Marea Britanie, dar și in alte țari precum Danemarca, Olanda și Australia, este inca analizata de oamenii de știința, care avertizeaza ca toate afirmațiile ce susțin ca aceasta ar fi mai virala, dar nu neaparat mai agresiva și mai rezistenta in fața vaccinurilor,…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat , a explicat, la Antena 3, motivele pentru care autoritatile romane au decis suspendarea zborurilor intre Romania si Marea Britanie precum si ce se va intampla cu pacientii care se infecteaza cu noua tulpina de COVID-19, depistata in Regatul Unit.…

- Canada a decis, ca numeroase alte tari, sa suspende zborurile de pasageri dinspre Regatul Unit ca urmare a aparitiei in aceasta tara a unei tulpini noi a coronavirusului, a indicat canalul CBC duminica seara, citat de AFP. Decizia care urmeaza sa intre in vigoare la miezul noptii (luni, 05.00 GMT) figureaza…

- Ambasadorii țarilor membre ale Uniunii Europene vor avea luni o întâlnire de criza la Bruxelles dedicata restricțiilor de calatorie cauzate de noua tulpina de coronavirus care a aparut în Regatul Unit, relateaza AFP.Mai multe țari din UE - Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda,…

- Noul coronavirus ar putea provoca pierderea subita și permanenta a auzului. Pana acum, se știe ca infecția cu noul coronavirus afecteaza corpul uman in diverse moduri, de la pierderea gustului și mirosului la probleme digestive.