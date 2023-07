Stiri pe aceeasi tema

- Moscova acuza ca Kievul planuieste un atac cu „bomba murdara” asupra centralei. Insa experții AIEA nu au gasit dovezi pentru niciuna dintre acuzații, dar au cerut rușilor acces suplimentar in centrala. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuza Rusia ca ar fi plasat dispozitive explozive pe acoperișurile…

- Rusia si Ucraina s-au acuzat marti reciproc ca planuiesc sabotaje si atacuri asupra centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa, care are sase reactoare si care a fost ocupata de Rusia la scurt timp dupa lansarea invaziei din februarie 2022, relateaza NEWS.RO.Dupa ce a cazut in mainile…

- Ucraina a acuzat Moscova ca pregateste o „provocare” la centrala nucleara Zaporojie (sud), ocupata de trupele ruse, in timp ce Rusia sustine, la randul sau, ca Kievul pregateste un „atac” asupra centralei, relateaza AFP. Armata ucraineana a avertizat cu privire la „posibila pregatire a unei provocari…

- Dupa distrugerea barajului Kakhovka luna trecuta, Kievul se teme ca Rusia intenționeaza sa organizeze o explozie la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata la mica distanța de orașul Enerhodar. Potrivit informațiilor ucrainene, muncitorilor ruși li s-a spus sa paraseasca centrala…

- Agenția nucleara de energie a Ucrainei spune ca a trecut cea mai mare centrala nucleara din Europa intr-o stare de „oprire la rece”, ca masura de precauție in contextul inundațiilor provocate de colapsul barajului Kahovka, scrie The Guardian.

- Scaderea nivelului apei in rezervorul Barajului Kahovka din sudul Ucrainei pune in pericol racirea reactoarelor centralei nucleare Zaporojie, informeaza operatorul barajului. Nivelul apei a coborat sub limita critica de 12,7 metri și nu mai este suficient pentru a alimenta bazinele centralei nucleare…

- Centrala de la Zaporojie pare ca e adevarata amenințare nucleara a rușilor. De cand au invadat Ucraina, soldații lui Putin au avut ca obiectiv ocuparea celei mai mari instalații nucleare din Europa, aflata in prezent sub controlul rușilor.

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a avertizat sambata asupra riscului unui „accident nuclear grav” la centrala nucleara din Zaporojie, ocupata de soldații lui Putin in Ucraina, in plina evacuare a unui oraș din apropiere, unde locuiesc majoritatea angajaților, și asupra situației…