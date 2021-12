Stiri pe aceeasi tema

- Bilanț PARȚIAL 14 decembrie| 946 cazuri COVID și 89 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 14 decembrie| 946 cazuri COVID și 89 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Autoritatile au anuntat marți, 14 decembrie, ultimul bilant al infectarilor si deceselor cauzate…

- BILANȚ PARȚIAL 9 decembrie| 1.032 de cazuri COVID-19 și 72 decese inregistrate in Romania, in 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 9 decembrie| 1.032 de cazuri COVID-19 și 72 decese inregistrate in Romania, in 24 de ore Autoritatile au anuntat datele parțiale privind infectarile si decesele din ultimele 24 de ore,…

- La cateva zile dupa anunțul descoperirii pe teritoriul sau a unei noii variante de Covid-19, Omicron, și o panica globala, Africa de Sud se așteapta la o creștere exponențiala a contaminarilor in zilele urmatoare. Multe incertitudini planeaza inca asupra periculozitații și transmisibilitații acestei…

- Autoritațile au transmis azi ca au fost raportate 2.796 de cazuri noi de infecatare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, insa detaliile despre situația pe județe și numarul de teste urmeaza sa fie detaliate in bilanțul oficial de la ora 13.00. Au mai fost anunțate 231 decese dintre care 36 anterioare.…

- Autoritațile au transmis, joi, in bilanțul provizoriu, ca, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 5.416 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 318 decese dintre care 15 anterioare. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul detaliat.…

- Autoritatile franceze au raportat miercuri 10.050 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in 24 de ore, fiind pentru prima data in doua luni de cand se depaseste pragul de 10.000, relateaza Reuters. Intr-un alt semn ca virusul ia din nou avant, spitalizarile din cauza COVID-19 au crescut…

- 523 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, anunța autoritațile in bilanțul proviziu COVID. 511 decese au avut loc in ultimele 24 de ore, iar 12 au fost raportate acum. Totodata, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate și 16.765 de cazuri noi de COVID, numarul de teste efectuat urmand…

- Autoritațile au confirmat in ultimele 24 de ore un numar de 16.383 de cazuri noi de COVID, dupa efectuarea a 67.845 de teste. Totodata, 304 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, un deces fiind inregistrat anterior și raportat acum. Printre persoanele care și-au pierdut viața se numara…