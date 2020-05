Stiri pe aceeasi tema

- Testele de anticorpi utilizate pentru a determina daca persoanele au fost infectate in trecut cu noul coronavirus ar putea fi gresite in jumatate din cazuri, arata Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC), scrie CNN.

- Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite ale Americii au introdus saptamana aceasta sase noi puncte pe lista lor oficiala cu simptome ale COVID-19 pentru a-i ajuta pe medici si pacienti sa inteleaga mai bine cine ar putea fi afectat de noul coronavirus, relateaza agentia…

- Ridicarea masurilor de distanțare sociala este strict dependenta de nivelul de testare pentru coronavirus in randul populației. Nu putem ști daca societatea noastra se afla in pericol sau altfel decat testand masiv.Un test de diagnosticare ieftin pentru COVID-19 bazat pe instrumentul de editare a genelor…

- Utilizarea rețelelor de socializare este legata de o dezinformare crescuta Dezinformarea poate fi periculoasa chiar și in perioadele de calm relativ, dar in timpul unei crize de sanatate precum actuala pandemie, mizele sunt mult mai mari. Un nou studiu, intitulat „Going Viral: How Social Media does…