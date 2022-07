Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile vor continua sa creasca in Rep. Moldova, in urmatoarea perioada, dar ritmul s-ar putea tempera spre sfarșitul anului, spun experții pentru Radio Chișinau. Puterea de cumparare a cetațenilor va scadea, mai ales in contextul creșterii prețurilor la resursele energetice. Aceasta va lovi in cei…

- Peste 60% dintre consumatorii de retail din intreaga lume estimeaza ca vor creste si mai mult costurile vietii in urmatoarele sase luni, potrivit celui mai recent indice EY Future Consumer Index (FCI), remis, luni, AGERPRES. Consumatorii din intreaga lume se pregatesc sa se retraga pentru o lunga perioada…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat in ședința Biroului Politic Național al PNL masurile fiscale pe care coaliția de guvernare le-ar putea lua in perioada urmatoare. Masurile au fost prezentate ca fiind agreata de conducerea coaliției. Primele creșteri ar urma sa aiba loc la accizele aplicate la tutun…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca in ultima perioada cetațenii ruși au inceput sa cumpere masiv bunuri din Belarus, in condițiile in care prețurile alimentelor in strainatate au crescut, potrivit Interfax.ru. Liderul de la Minsk considera ca aceasta este o oportunitate pentru…

- Preturile apartamentelor din Chisinau vor ramine neschimbate in urmatoarea perioada. In blocurile noi, acestea se vor vinde in continuare cu 1000-1400 de euro per metru patrat. Cel putin asta spun agentii imobiliari, care nu exclud si o eventuala scumpire cu aproximativ zece la suta. De cealalta parte,…

- Politia de Frontiera anunta ca 8.808 cetateni ucraineni au intrat joi in Romania, in scadere cu 1,3 % fata de ziua precedenta, cand numarul ucrainenilor care au intrat in tara, inclusiv in perioada pre-conflict, a trecut de un milion. ”In data de 19.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national,…

- Politia de Frontiera anunta ca 6.747 de cetateni ucraineni au intrat luni in Romania, in scadere cu 11,7% fata de ziua precedenta. De asemenea, peste 34.500 de ucraineni au intrat in Romania in perioada pre-conflict. ”In data de 02.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele…

- „Suntem dependenți de consum, de importuri, de prețurile de import. Rasp este sa avem propria productie si procesare.Anul acesta nu creștem taxele. Reforma fiscala este cuprinsa in PNRR și va trebui ca acest jalon sa fie gata in decembrie 2022.Deficitul este in grafic. Inflația? Mai sunt cateva luni,…