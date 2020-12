Stiri pe aceeasi tema

- Raspandirea rapida a unei noi variante de coronavirus a fost motivul introducerii unor reguli stricte de nivelul 4, in Anglia, Scoția și Țara Galilor, in timp ce alte țari interzic calatoriile spre Marea Britanie, relateaza BBC. De ce cauzeaza ingrijorare aceasta noua tulpina de coronavirus? Pentru…

- Noua tulpina de coronavirus a fost identificata in Marea Britanie in septembrie și se raspindește deja in intreaga lume. Acest lucru a fost anunțat duminica de expertul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) Maria van Kerkhove intr-un interviu acordat BBC, relateaza tass.ru. {{489793}}„Marea Britanie…

Saptamana aceasta, OMS a indicat faptul ca aceasta misiune internationala va merge in China in ianuarie, fara a da mai multe detalii despre locurile pe care le vor vizita, nici despre data sosirii lor, scrie News.ro.

- Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvant al OMS, Hedinn Halldorsson, care nu a dat insa alte detalii despre parcursul misiunii. Misiunea este formata din oameni de stiinta din Danemarca, Regatul Unit, Olanda, Australia, Rusia, Vietnam, Germania, Statele Unite, Qatar si Japonia, Aceștia sunt…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, incepand de luni, pub-urile si restaurantele vor fi inchise in mare parte din nordul Angliei, inclusiv in Manchester si Liverpool, in incercarea de a opri raspandirea focarelor de COVID-19, conform informatiilor aparute in editia de…