Lumea ar putea avea un an sau mai puțin inainte ca vaccinurile Covid-19 de prima generație sa fie ineficiente și sunt necesare formule modificate, potrivit unui sondaj efectuat de epidemiologi, virologi și specialiști in boli infecțioase. Sondajul efectuat de experți in domeniile relevante concluzioneaza ca ar putea aparea noi mutații in țarile cu acoperire vaccinala […] The post Experți: Noi vaccinuri anticovid vor fi necesare pana la finalul anului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .