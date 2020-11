Stiri pe aceeasi tema

- Printul William a renuntat la discretia care il caracterizeaza si a cerut BBC sa lanseze o ancheta pentru "a cunoaste adevarul" cu privire la controversatul interviu pe care l-a acordat mama sa, Diana de Wales, in 1995 ziaristului Martin Bashir, relateaza joi online ziarul spaniol ABC. Potrivit cotidianului…

- O profesoara la ASE a fost inregistrata in timp ce afirma ca e urmarita de moldoveni care vor sa o lichideze. Femeia a purtat discuția cu mai mulți studenți, iar rectorul Academiei spune ca va fi cercetata disciplinar.Maricica Stoica, profesor universitar la Academia de Studii Economice din București,…

- Uleiul de floarea-soarelui s-a scumpit cu aproape 15 procente. Agentii economici spun ca au fost nevoiti sa majoreze preturile din cauza scumpirii semintelor de floarea-soarelui. Potrivit fermierilor, anul acesta seceta a redus recolta cu 40 la suta comparativ cu anii precedenti.

- Fara petreceri de Craciun si alte evenimente de socializare, pe tot parcursul iernii. Acesta este anuntul Angelei Merkel, care spera la o scadere a numarului de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2, conform Daily Mail. Noiembrie este o luna cruciala pentru poporul german, de aceasta depinzind ce masuri…

- Debbie Harry, solista trupei rock americane Blondie, a anuntat ca formatia urmeaza sa efectueze un turneu in Marea Britanie in 2021, informeaza Daily Mail marti. Debbie, care a format grupul alaturi de chitaristul Chris Stein in 1974, a declarat ca anuntarea vestii in timpul unei pandemii este un "semn…

- Președintele SUA, Donald Trump, confirmat cu noul coronavirus, și-a parasit, duminica, pentru scurt timp, camera din Walter Reed Military Medical Center, pentru a trece cu mașina pe langa un grup de...

- Trei americani au caștigat marele premiu de peste 500.000 de dolari la o tragere loto. Cei trei locuiesc in Richmond, Virginia, și au dezvaluit ca joaca aceste numere de 40 de ani, in fiecare saptamana. ”Nu-mi amintesc de ce am ales exact aceste numere. Tot ce știu este ca a fost acum 40 de ani, am…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat luni ca Europa va inregistra tot mai multe decese cauzate de coronavirus in lunile octombrie și noiembrie. Numarul deceselor a ramas relativ stabil, chiar daca cel al infectarilor crește de pe o zi pe alta in tot mai multe țari europene, insa OMS a afirmat…