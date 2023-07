Stiri pe aceeasi tema

- Deputaul fracțiuni BCS Adrian Lebedinschi, in cadrul ședinței de astazi a Parlamentului, a cerut audierea șefului SIS, Alexandru Musteața și a ministrului de Interne, Ana Revenco, pe marginea incidentului de la Aeroport de saptamana trecuta, cand doua persoane au fost impușcate de un cetațean din Tadjikistan,…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, la 1 iunie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, s-au intalnit in cadrul celei de-a doua reuniuni a Comunitații Politice Europene și au emis urmatoarea declarație comuna: "Fiecare copil are dreptul…

- Cea de a doua reuniune a comunitații politice europene aduce laolalta astazi, 1 iunie, lideri de pe intregul continent, la Castelul Mimi din Bulboaca, Republica Moldova. Evenimentul are rolul de a consolida securitatea, stabilitatea și prosperitatea continentului european, potrivit Consiliului European.In…

- In scopul reducerii riscurilor și a efectelor utilizarii pesticidelor asupra sanatații populației și asupra mediului, Executivul a aprobat Planul național de acțiuni privind diminuarea riscurilor asociate utilizarii produselor de uz fitosanitar, pentru anii 2023-2027. Vicepremierul Vladimir Bolea a…

- Gazduirea Summit-ului Comunitații Politice Europene va oferi beneficii multiple Republicii Moldova, fiind vorba, in special, de accelerarea procesului de integrare europeana și dezvoltarea relațiilor cu statele europene. Opinia aparține expertului Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE),…

- Ministerul Dezvoltarii, Lurarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg NEXT Romania-Republica Moldova, va organiza, pe data de 17 mai, la Iasi, Hotel Unirea, sala Cuza, incepand cu orele 10.00, evenimentul de lansare oficiala a programului de…

- Un oficiu al ambasadei Greciei va fi deschis in curand in Republica Moldova. Subiectul a fost discutat in cadrul intrevederii ministrului Afacerilor Externe, Nicu Popescu, cu viceministrul de Externe al Greciei, Konstantinos Fragkogiannis, transmite Radiomoldova.md . De asemenea, in cadrul discuțiilor,…

- Vizita secreta la Chișinau a ministrului ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, are ca obiectiv realizarea unor scopuri pe care Republica Moldova și Ucraina și le-au propus in raport cu Uniunea Europeana. Despre aceasta a declarat șeful Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, in…