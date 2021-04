BUCURESTI, 15 apr – Sputnik. Probabilitatea infectarii cu virusul - atat cu varianta originala a coronavirusului, cat și cu mutațiile - in aer liber este semnificativ mai mica decat in camerele inchise, spune un grup de cercetatori germani de top in materie de aerosoli.

© Sputnik / Anatolii KiriakMorți ingropați peste morți: In cimitirele din Chișinau au ramas puține locuri libere„Transmiterea virusurilor SARS-CoV-2 are loc aproape fara excepție in interior. Transmiterea in aer liber este extrem de rara și nu duce niciodata la «infecții de tip cluster» [infectari ale mai multor persoane…