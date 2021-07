Experți: Franţa ar trebui să ia în considerare vaccinarea obligatorie a populaţiei în cazul înrăutăţirii pandemiei Franta ar trebui sa ia in considerare daca sa introduca obligativitatea vaccinarii populatiei pentru Covid-19, astfel incat guvernul sa poata actiona rapid in cazul inrautatirii epidemiei, a afirmat vineri autoritatea pentru sanatate din tara, transmite Reuters. In urma revenirii la crestere a numarului de cazuri noi de coronavirus, guvernul a impus vaccinarea obligatorie a lucratorilor din sectorul medical impotriva Covid-19, dar a evitat impunea vaccinarii pentru populatie in general. Autoritatea pentru sanatate HAS a afirmat intr-un comunicat ca discutia ar trebui sa se concentreze pe exxtinderea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

