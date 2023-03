Stiri pe aceeasi tema

Romania va incepe la 15 martie masuratorile pe bratul Chilia si canalul Bastroe, pentru a se clarifica informatiile contradictorii pe tema dragarii acestora. Calendarul de lucru va fi stabilit luni, iar actiunea ar urma sa dureze aproximativ 10 zile, anunța Rador.

Surse guvernamentale susțin ca Ministerul Transporturilor nu a fost notificat oficial de partea ucraineana despre lucrarile de adancire pe Canalul Bastroe, in contextul in care Ucraina afirma ca ar fi avut unda verde atat de la Bruxelles, cat și de la București.

Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca Ucraina ar trebui sa opreasca lucrarile pe Canalul Bastroe, pana cand specialistii se vor pronunta si vor lua o decizie. Intrebat ce ar trebui sa faca Romania in cazul scandalului legat de Canalul Bastroe, Kelemen Hunor a spus ca trebuie…

Romania și Ucraina au reluat disputa cu privire la Canalul Bastroe, ceea ce a dus la diferite divergențe politice, opinii pro sau contra Ucraina și ingrijorari cu privire la impactul lucrarilor de adancire a canalului asupra regiunii.

Ambasadorul Ucrainei la București, Ihor Prokopchuk, a fost invitat, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu, luni, la sediul MAE pentru o discuție cu secretarul de stat pentru afaceri strategice Iulian Fota pe tema canalului Bastroe.

Premierul Nicolae Ciuca incepe astazi o vizita de lucru de doua zile in Egipt. In prima zi sunt programate convorbiri cu omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, precum și o intalnire cu reprezentanți ai comunitații romanești din Egipt și cu cetățeni egipteni care au studiat in Romania, informeaza…

NATO muta in Romania cateva dintre avioanele radar AWACS, staționate in prezent in Germania, pentru a urmari mai de aproape razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, transmite Rador.