Experți Deloitte: predictibilitatea mediului fiscal românesc rămâne incertă Stabilitatea fiscala la care pare ca asistam de la începutul acestui an poate fi relativa, având în vedere faptul ca legiuitorul amâna adoptarea schimbarilor solicitate de mediul de afaceri pentru a corecta masuri luate fara studii de impact și fara consultare cu parțile implicate, sunt de parere experții Deloitte România în servicii fiscale și juridice, în urma unei analize a anului 2019. Cu toate aceste restanțe și cu modificarile care se anunța în anii urmatori, în special din necesitatea de aliniere la reglementarile europene, predictibilitatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

