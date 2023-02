Stiri pe aceeasi tema

- Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, prof. dr. Horatiu Suciu, anunta, miercuri, ca a realizat primul transplant de cord din acest an, la un pacient de 54 de ani din Caras-Severin, potrivit news.ro.”Am…

- Conform unor noi informatii primite de la SCJUS va comunicam inca trei decese • Pacient femeie in varsta de 77 ani, cu domiciliu in judetul Sibiu, confirmata cu virus gripal A, cu pneumonie cu virus gripal A, limfom non-hodkin cu celule B, diabet zaharat tip 2 si accident vascular cerebral ischemic,…

- In cazul barbaților, unele boli legate de varsta ar putea fi anticipate datorita nivelului de secreție a unui singur hormon, arata un studiu publicat, anul trecut in luna noiembrie, in revista Frontiers in Endocrinology. Potrivit acestui studiu, nivelul scazut al peptidei analog de insulina 3 (INSL3)…

- Paul Andreescu, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din Romania, Filiala Constanța, a murit la varsta de 83 de ani, anunța pe Facebook Mihai Lupu, președintele Consiliul Județean Constanța. „Cu tristețe in suflet ne desparțim astazi de un om cu valori morale solide și cu un patriotism…

- Transplant record in Italia. Ficatul unei femei de 100 de ani, 10 luni si o zi a salvat o viața. Este cel mai in varsta donator inregistrat pana acum in lume. Ficatul a fost prelevat in Firenze, iar in mai puțin de 24 de ore a fost transplantat unui pacient in Pisa.