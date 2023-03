Stiri pe aceeasi tema

- O unitate de recunoaștere a dronei ucrainene cu sediul in Bakhmut a primit ordin sa paraseasca orașul asediat din est, a declarat comandantul acesteia intr-un videoclip postat vineri pe Telegram, potrivit CNN. „In miezul nopții, unitatea Madiar Birds a primit un ordin de lupta pentru a parasi imediat…

- Forțele ruse au aruncat in aer un pod important care leaga orașul asediat Bahmut de satul invecinat Khromove in timpul nopții, a spus poliția din regiunea Donețk. Poliția din orașul Konstantinivka a declarat pentru CNN ca spera sa repare podul in urmatoarele zile, avand in vedere ca este o artera vitala…

- Forțele de aparare ruse au respins un atac cu drone ucrainene la Sevastopol, doua drone au fost doborate, a declarat joi guvernatorul Sevastopolului. Mihail Razvozhaev. „[Exista] un nou atac al dronelor ucrainene. Actualizare a situației: doua drone au fost doborate deasupra marii. Forțele și mijloacele…

- Vladimir Putin incearca sa marginalizeze puternica organizație de mercenari Wagner care a luptat in numele Rusiei de la inceputul razboiului. Este concluzia unei analize a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), citata de Sky News. Potrivit ISW, Grupul Wagner a suferit pierderi grele in bataliile…

- Autoritatile ruse l-au declarat vineri „agent al strainatatii” pe popularul actor Arthur Smolianinov, care a spus intr-un interviu ca este gata sa lupte alaturi de trupele ucrainene impotriva Moscovei. Smolianinov, in varsta de 39 de ani, a parasit Rusia, la fel ca mii de compatrioti ai sai, dupa declansarea…

- Institutul American pentru Studiul Razboiului (ISW), in rezumatul sau zilnic despre situația de pe front, noteaza pentru prima data ca „forțele rusești controleaza cea mai mare parte, daca nu chiar intregul teritoriu al Soledar, și, aparent, au reușit sa alunge trupele ucrainene de la periferia vestica…

- Kievul a anuntat marti ca fortele ucrainene au ucis sau ranit aproximativ 500 de soldati rusi intr-un atac de artilerie in regiunea Herson, din sudul Ucrainei, informeaza DPA, citata de Agerpres. ”Pierderile inamicului se ridica la 500 de morti sau raniti”, a mentionat Statul Major al armatei ucrainene.…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…