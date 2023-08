Experți americani au realizat o analiză privind asigurarea securității în Aeroportul Internațional Chișinău Experți americani au realizat o analiza privind asigurarea securitații in Aeroportul Internațional Chișinau In Aeroportul Internațional Chișinau a avut loc vizita de lucru a experților Autoritații Vamale si de Protecție a Frontierei a SUA. Aceștia au realizat o analiza a procesului de asigurare a securitații aeroportuare și aeronautice, transmite MOLDPRES. Vizita este o activitate desfașurata la solicitarea Poliției de Frontiera cu scopul realizarii expertizei partenerilor americani in imbunatațirea planului de masuri privind consolidarea securitații in Aeroport. Vizita este o activitate desfașurata la solicitarea Poliției decu scopul realizarii expertizei partenerilorin imbunatațirea planului de masuri privind consolidarea securitații in Aeroport. Timp de doua zile, experții… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Aeroportul Internațional Chișinau a avut loc vizita de lucru a experților din cadrul Autoritații Vamale si de Protecție a Frontierei a SUA, in contextul realizarii unei analize a procesului asigurarii securitații aeroportuare și aeronautice. Vizita este o activitate desfașurata la solicitarea Poliției…

- Peste 20 de tone de deseuri au fost depistate la intrarea in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, Alina Petraru. Sursa citata a precizat ca politistii de frontiera suceveni,…

- Guvernul va acorda familiilor victimelor atacului armat de la Aeroport cate 1 milion de lei, a anunțat premierul Dorin Recean intr-o postare pe pagina sa de Facebook. „In semn de profunda compasiune și solidaritate cu familiile, rudele și apropiații lui Serghei Muntean și Igor Ciofu, victime ale incidentului…

- Decretul semnat de Maia Sandu subliniaza ca aceasta declaratie de zi de doliu national este un semn al profundei compasiuni si solidaritati fata de familiile, rudele si apropiatii victimelor. Este un moment de recunoastere a suferintei lor si de exprimare a sprijinului pentru aceste comunitati afectate.La…

- Paza buna trece primejdia rea. Au trecut mai mult de 30 de ani de la data refresh-ului societații romanești, perioada in care am asistat la apusul epocii dinozaurilor anilor ‘90, am gustat sau resimțit, dupa caz, beneficiile sau ghilotina falimentelor, am speculat degringolada și slabiciunea instituțiilor…

- Doua automarfare, incarcate cu 18 tone de deseuri, articole de uz casnic si haine second-hand, au fost oprite sa intre in tara dupa ce politistii de la P.T.F Bors II au constatat ca transporturile nu indeplineau conditiile de legalitate, a informat luni Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Autoritațile anunța despre mai multe masuri de securitate care vor fi intreprinse in legatura cu Summitul Comunitații Politice Europene, preconizat pentru 1 iunie curent. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, zborurile civile de pe Aeroportul Internațional Chișinau vor fi interzise in data de…