- Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana vor continua sa ofere asistenta militara Ucrainei cat va fi necesar, pentru exercitarea dreptului la autoaparare, a afirmat marti dupa-amiaza secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Alianta Nord-Atlantica, in colaborare stransa cu Uniunea Europeana vor…

- In decursul ultimelor ore, Rusia a lovit cu rachete și drone mai multe instalații energetice din șase regiuni, provocand pene mari de curent in cea mai mare parte a țarii. Din fericire, Kiev și alte doua regiuni au putut fi evitate de aceste probleme, potrivit principalulului producator DTEK, in timp…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski e așteptat miercuri, 8 februarie, la Londra, in prima sa vizita in Marea Britanie dupa ce Rusia a declanșat invazia, transmite BBC . Singura vizita externa pe care a facut-o liderul de la Kiev de la inceperea razboiului a fost in SUA , la finalul lunii decembrie…

- Autoritațile britanice anunța ca militarii ruși efectueaza „atacuri de tatonare" in apropierea orașelor ucrainene, potrivit Sky News. Astfel de atacuri s-ar fi produs in apropierea a doua orașe ucrainene, a anunțat Ministerul britanic al Apararii, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Bancherul Denis Kirieiev, care a luat parte la negocierile cu Rusia, a fost ucis din cauza unei slabe coordonari intre serviciile secrete ucrainene, a spus consilierul prezidențial Mihailo Podoliak.

- Institutul American pentru Studiul Razboiului (ISW), in rezumatul sau zilnic despre situația de pe front, noteaza pentru prima data ca „forțele rusești controleaza cea mai mare parte, daca nu chiar intregul teritoriu al Soledar, și, aparent, au reușit sa alunge trupele ucrainene de la periferia vestica…

- Statul Major al armatei ucrainene a refuzat joi sa ofere date precise despre controlul asupra orasului Soledar din estul Ucrainei, unde se dau lupte grele intre trupele ruse si ucrainene, in timp ce autoritatile proruse din regiunea Donetk sustin ca in acel oras mai sunt ”mici buzunare de rezistenta”…

- Analiști de top consultați de un centru de reflecție din Statele Unite sunt de parere ca razboiul declanșat de catre Vladimir Putin impotriva Ucrainei ar putea avea consecințe politice devastatoare pentru Rusia, inclusiv destramarea ei