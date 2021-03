Experţi ai Consiliului Europei: Pandemia de coronavirus a amplificat inegalităţile Pandemia de coronavirus a lovit in special comunitatile marginalizate si a exacerbat inegalitatile din societate, conform unei comisii de experti a Consiliului Europei, relateaza DPA. Acest lucru se intampla in aproape toate domeniile, cum ar fi accesul la educatie, piata muncii, sanatate si locuinte, releva un raport al Comisiei antirasism publicat joi. Invocand diverse studii, raportul atrage atentia ca exista un risc crescut de infectare si de asemenea rate potential mai mari de mortalitate in randul membrilor minoritatilor religioase si etnice. Unul dintre motive este ca acestia lucreaza intr-un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

