Stiri pe aceeasi tema

- O echipa mixta de experti, formata din reprezentanti ai Comisiei Europene, in calitate de coordonatori, si ai unor state membre, printre care si Olanda, urmeaza sa efectueze, pana la finalul saptamanii, o vizita in țara noastra, complementara celei din 9-11 octombrie, pentru clarificarea oricaror aspecte…

- Bulgaria, Romania si Croatia sunt pregatite sa se alature spatiului Schengen. Aderarea lor este cruciala pentru o incredere reciproca continua si consolidata in spatiul Schengen, se arata intr-un document al Comisiei Europene. Intr-o comunicare adoptata miercuri, Comisia saluta reusitele celor trei…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri ca solicita oficial Consiliului European ”sa ia fara intarziere” deciziile necesare pentru a permite Bulgariei, Romaniei și Croației sa faca parte din spațiul Schengen. Intr-o decizie adoptata astazi, Comisia a facut un bilanț al ”rezultatelor solide” ale celor…

- „Poziția olandeza cu privire la extinderea Schengen este simpla: atunci cand cerințele sunt indeplinite, aderarea este posibila. Pentru a putea evalua acest lucru, avem nevoie de informații actualizate din partea Comisiei Europene cu privire la toate domeniile relevante pentru deciziile politice privind…

- Presedintele Partidul Popular European (PPE), Manfred Weber, a declarat duminica, la Sofia, ca Bulgaria si Romania trebuie sa devina in sfarsit state membre ale spatiului Schengen si ca ele inca asteapta, alaturi de Croatia, ca decizia finala in acest sens sa fie luata de Consiliul UE, potrivit Agerpres.…

- Patru state membre ale Uniunii Europene - Romania, Grecia, Polonia si Lituania - cer Comisiei Europene sa acorde un tratament special pentru cheltuielile de aparare in regulile de deficit bugetar in vigoare in UE, pentru a ajuta la sustinerea investitiilor militare necesare in urma invaziei ruse…