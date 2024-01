Stiri pe aceeasi tema

- 2024 va fi anul in care se va aseza noua ordine economica. Toata lumea, de la investitori la companii, guverne si consumatori, va trebui sa invete sa traiasca cu dobanzi mari, arata Ziarul Financiar.Inflatia din zona euro s-a retras enorm de mult de la cotele extreme din toam­na anului 2022, dar…

- Inflatia din zona euro s-a retras enorm de mult de la cotele extreme din toamna anului 2022, dar nu este infranta, dupa cum arata cele mai recente date. Aceasta inseamna ca BCE probabil nu va reduce dobanzile atat de repede sau atat de mult pe cat se asteptau sau doreau investitorii.Pe astfel de…

- Minivacanța de Ziua Naționala a Romaniei a reprezentat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau intensificarea misiunilor executate in mediul stradal și suplimentarea personalului care a acționat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Jandarmii au acționat atat in sistem…

- In noaptea de 20 noiembrie 2023, in jurul orei 00:30, cinci tineri cu varste intre 19 și 32 de ani, care se aflau pe aleea Stejarului din Cartierul Ostroveni al Municipiului Ramnicu Valcea, au atras atenția forțelor de ordine prin comportamentul lor suspect. In incercarea de a evita contactul cu jandarmii,…

- Pe ce se bazeaza bugetul statului in 2024: inflatie de 4,6% la final de an, PIB de 360 mld. euro si crestere economica de 3,4%. Salariul mediul net ar urma sa ajuna la 4.700 de lei. Premiera: cursul leu-euro ar urma sa sara de 5 lei pentru un euro, anunța Ziarul Financiar, informeaza Mediafax.PIB-ul…

- Un angajat al Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Bistrița-Nasaud, cu gradul de maior, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj la 1 an si 2 luni inchisoare cu amanare, sub supraveghere pe o perioada de 2 ani, dupa ce a intocmit in fals niște documente cu privire la starea de siguranța a Salii…

- Organizațiile internaționale actuale, inclusiv ONU, sint depașite și degradate, iar noua ordine mondiala și noua organizare a lumii vor necesita crearea unor noi organizații internaționale, dar, din pacate, acest lucru este inca departe. Aceasta opinie a fost exprimata pentru Noi.md de catre politologul,…

- Germania ia avant pe plan mondial: Berlinul devine a treia putere economica in lumeGermania va depasi Japonia ca a treia economie ca marime de pe glob, ajutata de scaderea yenului in raport cu euro si dolarul, informeaza Mediafax.Potrivit analistilor, Germania va depasi Japonia ca a treia economie…