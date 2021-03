Stiri pe aceeasi tema

- Un investigator pentru drepturile omului al Natiunilor Unite, Agnes Callamard, a declarat luni ca este ”extrem de periculos” ca Statele Unite au afirmat ca liderul de facto al Arabiei Saudite a aprobat operatiunea de capturare sau de ucidere a jurnalistului Jamal Khashoggi, dar fara sa ia vreo masura…

- Mihai Ionescu (52 de ani) este noul antrenor al divizionarei secunde Aerostar Bacau. Aerostar Bacau a ramas fara antrenor cu o zi inaintea meciului pierdut cu Metaloglobus, scor 0-3. Daniel Munteanu s-a considerat responsabil pentru rezultatele slabe și a demisionat. Conducerea clubului s-a mișcat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca relocarea elevilor de la Colegiul "Gheorghe Sincai" din Capitala in vederea renovarii cladirii monument istoric se va face numai prin consens intre Primarie, Inspectoratul Scolar si unitatea de invatamant si dupa consultarea parintilor si a elevilor.…

- Consiliul de conducere al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo a aprobat joi numirea fostei sportive Seiko Hashimoto in functia de presedinte al acestui organism, in locul lui Yoshiro Mori, care a demisionat saptamana trecuta, in urma scandalului generat de afirmatiile…

- Economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala a fost numita luni, in mod oficial, la conducerea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), devenind prima femeie si, totodata, primul reprezentant al unei tari africane care ocupa postul de director general al Organizatiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a numit-o miercuri pe Samantha Power, fosta ambasadoare americana la Natiunile Unite, la conducerea Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID), invocand profunda sa experienta de abordare a crizelor din intreaga lume, relateaza Reuters.…

