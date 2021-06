Stiri pe aceeasi tema

- Secția consulara a Ambasadei Romaniei din Beijing nu mai funcționeaza de aproape 5 luni, situație care nu a mai avut loc din anul 1949. Din pacate, numarul funcționarilor consulari ai Ambasadei Romaniei din China, s-a diminuat constant in ultimii ani, ceea ce creeaza dificultați romanilor aflați in…

- Grupul auto german BMW a anuntat joi ca in primul trimestru al acestui an a vandut mai multe automobile decat inaintea pandemiei, gratie cresterii cererii pe pietele din Asia, transmite DPA, informeaza AGERPRES . In perioada ianuarie-martie 2021, BMW a vandut la nivel global 636.600 de automobile marcile BMW,…

- Un oras portuar din estul Chinei a demarat un program ambitios ce consta in construirea celui de-al cincilea centru de lansari spatiale pentru rachetele chineze, in virtutea unui obiectiv pe termen lung care vizeaza dezvoltarea infrastructurii din industria spatiala nationala, pentru a acoperi cererea…

- Estimand ca raportul Organizației Mondiale a Sanatații nu a fost intocmit in deplina independența, cu exonerarea Chinei de orice responsabilitate in raspandirea pandemiei Covid-19, acest colectiv face propriile cercetari cu privire la originea coronavirusului. Deși a fost așteptat ca un document fundamental…

- ​Ipoteza unei invazii a Taiwanului de catre China este mai grava si mai iminenta decât cred multi, trage un semnal de alarma un militar american de rang înalt, amiralul John Aquilino, nominalizat la conducerea regiunii indo-pacifice, audiat într-o comisie parlamentara, relateaza AFP,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a ajuns la concluzia ca, cel mai probabil, fermele de animale salbatice din China sunt sursa pandemiei de COVID-19, noteaza Digi24.ro. Aceste ferme de animale salbatice, multe dintre ele din sau aflate in apropierea provinciei Yunnan din sudul Chinei, furnizau…