Expert: Varianta BA.5 Omicron este 'cea mai rea versiune a virusului'

Moderna a declarat miercuri ca o versiune actualizata a vaccinului sau impotriva COVID, conceput pentru a viza varianta Omicron, a generat un raspuns imunitar puternic impotriva subvariantelor Omicron BA.4 și BA.5, care se raspandesc rapid.

Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat vineri ca a inceput sa examineze o noua versiune a vaccinului Moderna impotriva COVID-19 adaptata in special la varianta Omicron, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

Persoanele care au avut COVID in timpul primului val al pandemiei nu și-au imbunatațit raspunsul imunitar in cazul in care se infecteaza ulterior cu Omicron, potrivit unui studiu realizat pe persoane triplu vaccinate.

Sub-variantele BA.4 si BA.5 ale Omicron reprezinta, de la 11 iunie, aproximativ 8,3%, respectiv 13,3% dintre variantele de coronavirus din Statele Unite, au anuntat marti Centrele americane pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), informeaza Reuters.

Persoanele spitalizate cu varianta Omicron a COVID au nevoie de un nivel similar de asistența respiratorie - și sunt aproape la fel de susceptibile de a ajunge la terapie intensiva - ca și cele infectate cu varianta Delta, potrivit unei noi cercetari, scrie Mediafax.

Institutul National de Sanatate Publica (INSP) arata ca, in saptamana 11-17, au fost raportate 220 de secventieri, in toate cazurile fiind vorba despre varianta Omicron. A fost detectat insa primul caz cu sub-varianta BA.5, despre care Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat, recent, ca o monitorizeaza,

Un vaccin adaptat la varianta Omicron de coronavirus va incepe sa fie administrat in Germania din septembrie, a anuntat duminica ministrul german al Sanatatii, Karl Lauterbach, relateaza dpa, conform AGERPRES.

Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza miercuri ca, in saptamana 4 - 10 aprilie, au fost confirmate 265 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron, potrivit Agerpres.