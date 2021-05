Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Iranului, Marii Britanii, Chinei, Frantei, Germaniei si Rusiei s-au intalnit la Viena pentru a conveni pasii necesari pentru ca acordul, din care fostul presedinte american Donald Trump s-a retras in 2018, sa fie relansat. ”Participantii isi vor continua discutiile in vederea unei posibile…

- CHIȘINAU, 8 apr – Sputnik. Vaccinarea cu ”EpiVacCorona” necesita o administrare dubla, insa componentele sale nu se deosebesc in ceea ce ține de compoziție, a explicat intr-un interviu pentru RIA Novosti directorul general al Centrului Științific de Stat de Virusologie și Biotehnologie ”Vector” al…

- Guvernul american al lui Joe Biden a ridicat vineri sancțiunile împotriva judecatorilor și a personalului Curții Penale Internaționale (CPI) impuse de Donald Trump, potrivit AFP.Ministrul american de externe, Antony Blinken, a declarat ca Statele Unite au continuat sa se opuna dorinței…

- In Rusia, a fost creat un preparat unic "Mir-19", care va fi administrat prin inhalare și va bloca reproducerea coronavirusului SARS-CoV-2. Despre acest lucru, intr-un interviu cu RT, a relatat omul de știința-imunolog, membru corespondent al Academiei ruse de Științe, director al Institutului de Imunologie…

- UE va organiza vineri prin videoconferinta o reuniune a Comisiei mixte privind acordul nuclear iranian pentru a ''discuta perspectiva unei posibile reveniri a Statelor Unite'' in acord, a anuntat joi seful diplomatiei europene, relateaza AFP. ''Comisia mixta va fi prezidata,…

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a anunțat anterior ca Federația Rusa nu are relații cu Uniunea Europeana. In opinia sa, anume Bruxellesul a distrus aceasta cooperare. In același timp, dupa cum a subliniat ministrul, Moscova este disponibila oricand sa restabileasca…

- CHIȘINAU, 27 feb - Sputnik. O comoara de monede de aur de la inceputul secolului al XX-lea a fost descoperita in Parcul Marat Kazei din Minsk, informeaza Sputnik Belarus. © Sputnik / Евгения НовоженинаO adevarata comoara gasita in Moldova: Arheologilor li s-a taiat rasuflarea – Foto S-a intamplat…