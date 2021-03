Expert: Starea de urgență ar putea să amâne data alegerilor parlamentare © Sputnik / Ruslan ShalapudaUn nou guvern sau alegeri parlamentare anticipate - Ce spune VoroninExpertul in drept constituțional Teodor Carnaț a descris un scenariu posibil privind evoluția situației politice. El afirma ca decretul privind dizolvarea Parlamentului ar putea sa nu intre in vigoare chiar daca Curtea Constituționala a Moldovei va constata ca se intrunesc condițiile legale pentru dizolvarea actualului Parlament. Carnaț face referire la cateva prevederi din legislație de care deputații majoritari ar putea sa faca uz pentru a amana intrarea in vigoare a decretului președintelui privind… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

