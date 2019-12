Stiri pe aceeasi tema

- Situatia invatamantului romanesc este dezastruoasa pentru ca de ani intregi la varful inspectoratelor scolare au ajuns oameni pusi pe criterii clientelare de partid, care s-au rotit in functie de interese si de cine era la putere.

- "Seninatatea doamnei ministru ne da fiori. Sistemul de educație din Romania nu e in stare sa formeze tineri capabili sa se descurce in situații concrete de viața, dar ministrul Educației ne spune sa stam liniștiți pentru ca elevii știu", a comentat Dacian Cioloș pe Facebook. Președintele PLUS…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Corneliu Popovici, vorbește in studioul Sputnik Moldova despre situația din sistemul educațional din Moldova. Cum iși propune noul ministru sa soluționeze problemele din sistem, aflați din emisiunea ”La Ordinea Zilei”.

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a votat duminica, la o sectie de la Scoala nr. 46 din Sectorul 2 al Capitalei, pentru "o Romanie educata", "in care normalitatea se impune". "Astazi, mi-am exercitat dreptul de vot si ii indemn pe toti cetatenii Romaniei sa iasa la vot. Romania are nevoie…

- In timp ce numarul copiilor in judetul Maramures continua sa scada, iar scolile sunt comasate, unele institutii din catune au prea multi copii. Este vorba de acele zone unde predomina populatia de rromi. Una dintre acestea se afla in Tara Lapusului. Numarul copiilor nascuti anual in catunul Ponorata,…

- Reprezentanții Partidului Verde Bistrița-Nasaud, dar și cei ai catorva asociații ecologiste și civice au transmis o petiție Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Garzii de Mediu, Administrației Bazinale de Apa Someș-Tisa – Sistemul de Gospodarire a…

- Diagnosticare precoce a cancerului pulmonar și reabilitare robotica pentru supraviețuitorii atacului vascular cerebral Un sistem care permite depistarea precoce a cancerului pulmonar cu ajutorul ultrasonografiei și un dispozitiv de reabilitare robotica ce ii ajuta pe supraviețuitorii de AVC (accident…

- Elevii din Ciugud invața incepand de luni intr-o școala moderna, prima școala smart din mediul rural din Romania. Cladirea unitații de invațamant, construita in anul 1938, a fost reabilitata in intregime și reorganizata pentru ca aici sa poata invața toți elevii din comuna. Astfel elevii care pana acum…