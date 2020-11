Expert rus: Rusia a pierdut Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului European, David Sassoli, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis cate un mesaj de felicitare cu ocazia victoriei Maiei Sandu in alegerile prezedențiale. Inalții oficiali europeni au declarat ca UE este gata sa suțina Moldova.

- Presedintele rus Vladimir i-a trimis o telegrama de felicitare Maiei Sandu, dar din declaratiile altor lideri rusi se intrevede furia ca la Chisinau functia suprema in stat va fi detinuta de un politician proeuropean, apropiat de Romania si SUA. Moscova l-a sustinut puternic pe candidatul independent…

- Vladimir Putin a a felicitat-o pe Maia Sandu cu victoria la prezidențiale. Potrivit unui comunicat publicat pe pagina președinției, liderul de la Kremlin i-a expediat o telegrama unde spune ca „spera ca activitatea Maiei Sandu sa contribuie la dezvoltarea constructiva a relațiilor dintre Moldova și…

- Conform after-poll-ului organizat de Watchdog și IPP, Maia Sandu ciștiga alegerile prezidențiale din R. Moldova. Mai exact, pentru ora 20:00 (fara diaspora și Transnistria) pentru Maia Sandu ar fi votat 54.7%, iar pentru Igor Dodon - 45,3 %. La exit poll au participat 1983 de cet['eni moldoveni cu drept…

- Pe langa voturile din bazinul intern pro-european, Maia Sandu are nevoie de o mobilizare si mai mare a diasporei moldovenesti din Occident, plus o parte din voturile lui Renato Usatii. In schimb, Igor Dodon se bazeaza pe voturile electoratului socialist, pe diaspora moldoveneasca din Rusia si pe voturile…

- MOSCOVA, 5 nov – Sputnik. Rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, care i-au adus victoria Maiei Sandu, au devenit neașteptate doar la prima vedere. Pe fundalul pasivitații cetațenilor care locuiesc in țara, in toata perioada cursei electorale s-a observat o presiune externa enorma și…

- Regimul de la Moscova admite ca Igor Dodon ar putea pierde alegerile prezidențiale, anunțad ca este gata sa colaboreze cu persoana care va caștiga voturile cetațenilor RM. „Suntem gata sa colaboram cu poporul moldovean. Daca poporul din Moldova alege un reprezentant sau altul, noi…

- Moscova califica drept o implicare directa in alegerile prezidențiale din Moldova declarațiile ministrului Apararii al Germaniei in susținerea ex-premierului Moldovei, Maia Sandu, care candideaza la funcția de președinte al țarii. Dupa cum scrie ria.ru, declarația a fost facuta de reprezentantul oficial…