Stiri pe aceeasi tema

- Un expert care ar fi pretins 714.000 lei de la omul de afaceri care l-a mituit si pe presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost retinut sambata de procurorii DNA. Astfel, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale…

- Baronul de Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost denunțat la DNA de un om de afaceri din Cluj și apoi reținut de procurori in flagrant pentru 24 de ore, sub acuzațiile de luare de mita și trafic de influența.Procurorii spun ca mita a fost ceruta de la Emil Savin, cunoscut in zona Moldovei drept Farmazon și…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au mai dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 23 septembrie 2023, a unui inculpat, expert, pentru comiterea infractiunilor de uare de mita si trafic de influenta.…

- Un expert care ar fi primit 714.000 lei de la omul de afaceri care l-a mituit si pe presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost retinut sambata de procurorii DNA .Potrivit DNA, barbatul este acuzat de luare de mita si trafic de influenta.Procurorii sustin ca, in anul 2019, in contextul derularii…

- O a doua persoana a fost retinuta sambata in dosarul mitei presedintelui CJ Vaslui Dumitru Buzatu, un expert, acuzat ca ar fi pretins de la omul de afaceri care este martor in dosar suma de 714.000 de lei pentru a intocmi un raport de expertiza privind lucrari de modernizare a drumurilor executate de…

- Procurorii DNA au reținut, sambata, pentru 24 de ore, un expert in inginerie si consultanța tehnica care a cerut mita de la omul de afaceri din Cluj ce deține firma contractata de CJ Vaslui pentru reabilitarea unor drumuri. Aceasta dupa ce firma incerca sa obțina plata facturilor insumand 3 milioane…

- Intr-un anunț șocant pentru lumea politica și administrativa din județul Vaslui, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, se afla in centrul unui scandal de corupție, fiind reținut și pus sub acuzare pentru luare de mita. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –…

- Ultima ora! Dumitru Buzatu a fost retinut de procurorii DNA in dosarul mitei de peste un milion de leiPresedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost retinut sambata dimineata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Iasi, anunța Agerpres. Acesta a fost adus in…