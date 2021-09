Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Maia Sandu a venit cu o reactie dupa ce liderul de la Casa Alba, Joe Biden, a mentionat Republica Moldova in discursul sau de la tribuna Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Maia Sandu a declarat ca „realizarile noastre se vad si la New York.”

- Actuala guvernare este intr-o situație specifica, eu nu cred ca am mai avut asemenea situații in Republica Moldova și va explic ce am in vedere: au ridicat prea mare valul așteptarilor in societate – a declarat analistul politic Igor Volnițchi. Expertul a remarcat ca, acest val i-a favorizat la prima…

- Presiunea financiara pe bugetul public național, ca rezultat al majorarii pensiei minime și al indexarii tuturor pensiilor de la 1 octombrie, va fi foarte mare, însa prin aceste fapte Guvernul vrea sa rezolve doua probleme fundamentale: sa reduca decalajul dintre pensia medie și salariul mediu…

- Expertul politic a venit cu mai multe concluzii, dar și recomandari pentru actuala guvernare, dupa ce a urmarit consultarile publice, desfașurate astazi la Parlament pe marginea modificarilor la Legea Procuraturii. Analistul atrage atenția in special asupra necesitații de respectare a principiului de…

- Noua guvernare de dreapta se discrediteaza cu propriile miini. De aceasta parere este analistul politic Dionis Cenușa. Expertul susține ca majoritatea PAS, alaturi de președintele Maia Sandu și Guvernul Gavrilița, au inceput cu stingul sa conduca țara, iar daca o vor continua tot așa opoziția practic…

- Expertul economic Victor Parlicov susține ca președintele Consiliului Concurenței Marcel Raducan a incalcat legislația pentru ca a expediat parlamentarilor raportul privind ințelegerile de cartel ale petroliștilor a incalcat legislația. Mai mult, Raducan astfel a divulgat metodele de investigație…

- Este cert ca agenda europeana va deveni mai puternica decat oricand. Succesul electoral al PAS se va solda cu o majoritate pro-UE in Parlament si cu un Guvern puternic ancorat in vectorul european, scrie expertul politic Dionis Cenusa.

- ”PNRR este foarte departe de a fi aprobat de Comisia Europeana in perioada urmatoare. Lucru confirmat inca o data astazi, in discutia avuta cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie. Nu e nimic “wow”! Nu e nimic “fantastic”! Este doar un alt esec al actualei guvernari”, a scris, vineri…