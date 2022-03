Stiri pe aceeasi tema

- „Așa cum am mai spus, poți caștiga o batalie, dar asta nu inseamna ca ai si caștigi razboiul – dimpotriva. Poți lua un oraș, dar nu poți lua inimile și mințile oamenilor sai, iar ucrainenii demonstreaza asta in fiecare zi”, a spus Blinken la o conferința de presa la Departamentul de Stat, alaturi de…

- ”Recunoscator leadership-ului personal al SUA si POTUS pentru atacul dat in inima masinii de razboi a lui Putin si pentru interzicerea importului de petrol, gaze si carbune pe piata americana. Incurajez alte state si alti lideri sa urmeze exemplul lor”, a scris Zelenski pe Twitter. Thankful for US and…

- Ucraina insista ca NATO sa inchida spațiul aerian al Ucrainei, au anunțat mai mulți oficiali de la Kiev. "O problema foarte recenta care trebuie rezolvata este inchiderea zonei de zbor deasupra Ucrainei. Indemnam NATO și liderii națiunilor europene și ale Statelor Unite sa faca acest lucru cat mai curand…

- Ne pregatim sa platim costul razboiului iresponsabil starnit de Putin. E important sa continuam sa discutam liber despre cum se imparți factura, ca sa nu sufere și mai mult decat acum cei mici, care nu se pot apara. Democrația nu merge cu razboiul. Tocmai pentru ca vreau sa ma mai bucur de orice farama…

- Sancțiunile individuale impotriva elitelor ruse risca sa fie ineficiente. Pana acum, pedepsele aliaților occidentali au vizat economia Rusiei: suspendarea proiectului gazoductului Nord Stream 2, exluderea parțiala a bancilor rusești din rețeaua financiara Swift, inghețarea fondurilor de la Banca Centrala…

- Inceputul sfarsitului pentru Putin si Rusia, din pacate o tara confiscata si cenzurata de un bolnav de putere. Ce a reusit sa faca Putin, groparul Rusiei, scrie Claudiu Catana pe pagina sa de Facebook: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat astazi ca executivul sau va stabili in curand detaliile unor posibile sanctiuni contra Rusiei, ca raspuns la o eventuala agresiune a acesteia contra Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Inainte de inceperea seriei de intalniri pentru dezamorsarea crizei cu Rusia, aministratia Biden si aliatii sai au pregatit noi sanctiuni in caz ca Putin invadeaza Ucraina. Diplomatii americani isi fac griji ca Putin ar putea sa se foloseasca esecul discutiilor ca o justificare pentru actiunea militara.