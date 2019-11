Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentul la care este supus Julian Assange, acuzat de spionaj de Washington si amenintat cu extradarea în SUA, îi pune viata 'în pericol', a apreciat vineri raportorul ONU cu privire la tortura.

- Presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, Vasile Barbu, a facut, miercuri, un apel public pe pagina sa de Facebook, tragand un semnal de alarma privind disparitia din tara noastra a 70 de mediamente, dintre care 18 nu au alternativa terapeutica.

- Au existat numeroase persoane care au ascultat convorbirea telefonica de 30 de minute a presedintelui Donald Trump cu omologul sau Volodimir Zelenski, care este acum in centrul unei proceduri de destituire initiata de democratii din Camera Reprezentantilor, si la fel de multe persoane care au vazut…

- Aglomeratie mare in statiile de asteptare din Capitala, in orele de varf. Pasagerii continua sa isi puna viata in pericol, atunci cand aleg sa urce in microbuzele pline pana la refuz.

- Incendiile de vegetatie reprezinta un pericol pentru viata, bunuri materiale si mediu. Unii cetateni si au facut un obicei de a isi igieniza terenurile si gradinile, prin arderea vegetatiei uscate, resturilor vegetale si a miristii, fara a respecta prevederile legale care reglementeaza modul cum se…

- O atenționare de maxima importanța pentru romanii din Spania a fost emisa de Ministerul roman de Externe. Este alerta santitara la nivel internațional, dupa ce o persoana a murit și alte 160 sunt infectate cu o bacterie extrem de periculoasa, raspandita in aceasta țara.

- Oana Lis a vorbit despre starea partenerului ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis, in varsta de 40 de ani, a dat detalii despre cum se simte soțul ei, Viorel Lis, in varsta de 75 de ani. Cei doi au fost impreuna la mare, insa Oana Lis a marturisit ca l-a convis cu greu pe partenerul…

- Viața nu a fost deloc blanda cu doi copii in varsta de trei, respectiv șapte ani, intrucat dupa ce mama lor a fost rapusa de cancer, tatal lor a fugit cu banii stranși din donații și i-a abandonat.