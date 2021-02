Stiri pe aceeasi tema

- Seful echipei de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care desfasoara o ancheta in orasul Wuhan din China asupra originii pandemiei de Sars-CoV-2 a parut sa excluda joi, intr-un interviu pentru agentia France Presse, ipoteza unei scapari dintr-un laborator, despre care a spus ca ar fi…

- China a afirmat marti ca si Statele Unite ar trebui sa invite in tara o echipa internationala de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), precum cea aflata in prezent in orasul chinez Wuhan, pentru a cerceta originea coronavirusului, transmite EFE. Purtatorul de cuvant al MAE…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a acuzat din nou vineri China ca ascunde adevarul cu privire la adevarata origine a pandemiei COVID-19, dupa ce o echipa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sosise joi la Wuhan pentru a ancheta asupra acestui subiect, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a acuzat din nou China, vineri, ca disimuleaza adevarul despre originea reala a virusului SARS-CoV-2, in timp ce o echipa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii a ajuns, joi, la Wuhan pentru a ancheta subiectul, scrie AFP.