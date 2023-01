Expert: Nu vom mai vedea niciodată 1.150 dolari/tonă la seminţele de floarea soarelui ca în 2022 Prețul la semințele de floarea soarelui ar urma sa creasca, incepand cu luna februarie, pentru ca procesatorii au nevoie de materie prima, insa nu se va mai atinge niciodata un preț de 1.150 dolari pe tona, cum s-a intamplat in martie 2022, susține Cezar Gheorghe, analist expert pe piața cerealelor. „Dupa jumatatea lunii noiembrie 2022, am spus ca prețul semintelor de floarea soarelui va creste gradual dupa data de 10-12 februarie. Deja, astazi, vedem procesatori care ofera 550-560 dolari/tona, fata de 525-530 dolari/tona inainte de Sarbatori.. (..). Potentialul la semintele de floare soarelui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

