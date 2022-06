„Exista pericole serioase in supra-interpretarea lecțiilor razboiului din Ucraina. Dronele au schimbat campul de lupta, oferind o conștientizare suplimentara a situației și capacitatea de a lovi ținte, dar ratele lor ridicate de succes in razboiul din Ucraina sunt rezultatul unor condiții unice, puțin probabil sa fie reproduse in alta parte„, scrie expertul in aparare Jan Kallberg, intr-o analiza CEPA. „Vehiculele aeriene de lupta fara pilot (UCAV), cum ar fi modelul turcesc Bayraktar TB2, au avut succes in razboiul ruso-ucrainean și au contribuit la prevenirea prabușirii apararii ucrainene sub…